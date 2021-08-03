Bolt привлекла $713 миллионов инвестиций. Оценка компании выросла до $4,75 миллиарда

Эстонская компания Bolt привлекла $713 млн инвестиций. В результате ее оценка выросла до $4,75 млрд, предыдущая составляла $ 2 млрд. Об этом пишет Investory со ссылкой на CNBC.

Bolt привлекла $713 миллионов инвестиций. Оценка компании выросла до $4,75 миллиарда
Фото: rus.err.ee

Кто инвестор

Среди инвесторов указываются — Sequoia, Tekne, Ghisallo и уже действующие G Squared, D1 Capital и Naya. Предыдущий раунд компания закрыла в марте этого года.

Тогда Bolt привлекла 20 млн евро от Международной финансовой корпорации (IFC), входящая в структуру Всемирного банка. В декабре 2020-го Bolt закрыла раунд на 150 млн евро. Инвестиции поступили от компании D1 Capital Partners с участием Darsana Capital Partners.

Куда потратят средства

Привлеченные средства в компании планируют вложить в развитие сервиса доставки еды Bolt Food.

В частности, запустить его в десяти европейских странах учитывая Швецию, Португалию, Хорватию и Румынию. Сейчас он работает уже в около 40 странах Европы, включая Украину, а также Азию и Африку.

Издание отмечает, как и другие компании этой ниши, Bolt значительно упала в доходах в начале пандемии коронавируса. Однако, в последние месяцы ситуация стабилизировалась, поскольку страны начали отменять карантин.

В августе 2021 у Bolt насчитывается 75 млн пользователей в 45 странах Европы и Африки.

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