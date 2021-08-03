Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард
В июле майнерам биткоина удалось заработать $971,8 млн. Об этом сообщает The Block.
Заработок майнеров
Комиссионный доход, который получают майнеры при обслуживании транзакций, составил $27,5 млн.
В прошлом месяце майнеры увеличили прибыль, по сравнению с июнем, тогда они получили $839 млн. Рекордный уровень дохода майнеров был зафиксирован в марте текущего года ($1,75 млрд).
Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 2 августа цена биткоина составляет $39,60 тыс.
Падение доходов
Падение доходов от добычи биткоина по сравнению с весной связано с запретом майнинга в Китае. Из-за этого китайские майнеры были вынуждены остановить работу и перевезти оборудование в другие страны. Крупнейший производитель оборудования для майнинга — Bitmain также остановил продажи, чтобы перенести производство.
Миграция майнеров из Китая спровоцировала крупнейшее падение хешрейта в истории существования биткоина.
В июне объем вычислительной мощности, используемый для добычи первой криптовалюты, снижался более чем на 50%. В конце июля хешрейт начал восстанавливаться, а сложность майнинга впервые с мая показала рост.
Очередной перерасчет, произошедший 31 июля, увеличил сложность майнинга биткоина на 6% (до 14,5 трлн хешей).
Что такое хешрейт
Под хешрейтом понимается суммарная вычислительная мощность майнингового оборудования, задействованного в процессе добычи криптовалюты.
Хешрейт выражается в следующих единицах:
Хеш/сек (H/s);
Килохеш/сек (KH/s);
Мегахеш/сек (MH/s);
Гигахеш/сек (GH/s);
Терахеш/сек (TH/s);
Петахеш/сек (PH/s);
Экзахеш/сек (EH/s)
Поскольку майнинг постоянно усложняется, то, например, увидеть единицы «хеш в секунду» в современных блокчейн-сетях уже практически невозможно. Сегодня для решения подобных задач необходимы устройства с повышенной мощностью, начиная от десятков мегахешей в секунду.
Например, мощность процессора в 10 MH/s означает, что за одну секунду он способен сгенерировать 10 млн различных комбинаций чисел для поиска того одного хеша, который будет соответствовать всем заданным сетью параметрам.