Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард

В июле майнерам биткоина удалось заработать $971,8 млн. Об этом сообщает The Block.

Фото: epravda.com.ua

Заработок майнеров

Комиссионный доход, который получают майнеры при обслуживании транзакций, составил $27,5 млн.

В прошлом месяце майнеры увеличили прибыль, по сравнению с июнем, тогда они получили $839 млн. Рекордный уровень дохода майнеров был зафиксирован в марте текущего года ($1,75 млрд).

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 2 августа цена биткоина составляет $39,60 тыс.

Падение доходов

Падение доходов от добычи биткоина по сравнению с весной связано с запретом майнинга в Китае. Из-за этого китайские майнеры были вынуждены остановить работу и перевезти оборудование в другие страны. Крупнейший производитель оборудования для майнинга — Bitmain также остановил продажи, чтобы перенести производство.

Миграция майнеров из Китая спровоцировала крупнейшее падение хешрейта в истории существования биткоина.

В июне объем вычислительной мощности, используемый для добычи первой криптовалюты, снижался более чем на 50%. В конце июля хешрейт начал восстанавливаться, а сложность майнинга впервые с мая показала рост.

Очередной перерасчет, произошедший 31 июля, увеличил сложность майнинга биткоина на 6% (до 14,5 трлн хешей).

Что такое хешрейт

Под хешрейтом понимается суммарная вычислительная мощность майнингового оборудования, задействованного в процессе добычи криптовалюты.

Хешрейт выражается в следующих единицах:

Хеш/сек (H/s);

Килохеш/сек (KH/s);

Мегахеш/сек (MH/s);

Гигахеш/сек (GH/s);

Терахеш/сек (TH/s);

Петахеш/сек (PH/s);

Экзахеш/сек (EH/s)