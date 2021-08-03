Работа за границей. Минэкономики лишило лицензии компанию, которая помогала в трудоустройстве

Министерство экономики аннулировало лицензию компании по трудоустройству за границей ООО «Воркхаб» из-за многочисленных жалоб клиентов о незаконных действиях при посредничестве в поиске вакансий. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Фото: work-europe.com.ua

Что известно

На основе полученных жалоб, министерством, совместно с Государственной регуляторной службой была проведена внеплановая проверка компании.

Также компания брала плату за предоставление услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом до подписания акта оказанных услуг что является нарушением норм лицензионных условий.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в июне зафиксирован был резкий рост количества вакансий украинцев за рубежом. Так, по данным сайта Jooble, в последнюю неделю июня резко увеличилось количество вакансий для украинцев за рубежом — работодатели представили 12840 вакансий.