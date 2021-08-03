Работа за границей. Минэкономики лишило лицензии компанию, которая помогала в трудоустройстве

Министерство экономики аннулировало лицензию компании по трудоустройству за границей ООО «Воркхаб» из-за многочисленных жалоб клиентов о незаконных действиях при посредничестве в поиске вакансий. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Работа за границей. Минэкономики лишило лицензии компанию, которая помогала в трудоустройстве
Фото: work-europe.com.ua

Что известно

На основе полученных жалоб, министерством, совместно с Государственной регуляторной службой была проведена внеплановая проверка компании.

Также компания брала плату за предоставление услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом до подписания акта оказанных услуг что является нарушением норм лицензионных условий.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в июне зафиксирован был резкий рост количества вакансий украинцев за рубежом. Так, по данным сайта Jooble, в последнюю неделю июня резко увеличилось количество вакансий для украинцев за рубежом — работодатели представили 12840 вакансий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coca-Cola представит собственную коллекцию NFTCoca-Cola представит собственную коллекцию NFT
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Robinhood оценили в ходе IPO в $31,8 миллиардаRobinhood оценили в ходе IPO в $31,8 миллиарда
Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионовЭкс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов
За полгода Укрнафта заработала чистую прибыль в размере 1,584 млрд грнЗа полгода Укрнафта заработала чистую прибыль в размере 1,584 млрд грн
Блок рекламы


Похожие новости
Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиардМайнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард
Работа на Кипре. Что предлагают украинцам Работа на Кипре. Что предлагают украинцам
За полгода Укрнафта заработала чистую прибыль в размере 1,584 млрд грнЗа полгода Укрнафта заработала чистую прибыль в размере 1,584 млрд грн
Минэкономики заявило о росте промпроизводства за полгода на 2,1%Минэкономики заявило о росте промпроизводства за полгода на 2,1%
ФГИУ надеется заработать почти 2 млрд грн на приватизацииФГИУ надеется заработать почти 2 млрд грн на приватизации
Минэкономики ожидает рост ВВП во втором квартале на 6%Минэкономики ожидает рост ВВП во втором квартале на 6%
Приватбанк заработал за первое полугодие 11,6 миллиардаПриватбанк заработал за первое полугодие 11,6 миллиарда
В Китае заработал рынок торговли квотами на выбросы углеродаВ Китае заработал рынок торговли квотами на выбросы углерода
Из-за нехватки топлива не работают 14 энергоблоков тепловых электростанций и централейИз-за нехватки топлива не работают 14 энергоблоков тепловых электростанций и централей
Химики просят правительство ввести ограничения на азотно-фосфорные удобрения из Беларуси, в Минэкономики подано заявлениеХимики просят правительство ввести ограничения на азотно-фосфорные удобрения из Беларуси, в Минэкономики подано заявление
Последние новости
Подгружаем последние новости