Индекс PMI в металлургии Китая упал из-за снижения спроса

Индекс PMI в металлургии Китая упал из-за снижения спроса

Как сообщает Профессиональный комитет по стальной логистике (CSLPC), по итогам июля значение Purchasing Managers’ Index (PMI) в металлургической промышленности КНР упало еще на 2 б.п. по сравнению с предыдущим месяцем, до 43,1 пункта. Это самое низкое значение данного показателя с апреля 2020 г.

Данный показатель, отражающий ожидания менеджеров по закупкам в китайской металлургической отрасли и на рынке стали на следующий месяц, с июня 2020 г. находится ниже отметки 50 пунктов, отделяющей прогнозируемый подъем от спада. Максимальное значение PMI в текущем году отмечалось в феврале (48,6 пункта). В следующие месяцы рост наблюдался только в мае.

По данным CSLPC, в июле участники опроса указывали на снижение как спроса, так и предложения стальной продукции. На август они прогнозируют расширение внутреннего потребления вследствие улучшения погодных условий, но при этом производство стали сократится, а цены на нее упадут.

В китайской промышленности в целом значение PMI по итогам июля снизилось на 0,5 б.п. по сравнению с июнем, до 50,4 пункта. При этом значение отраслевых индексов в автомобилестроении, машиностроении, судостроении и производстве бытовой техники уменьшилось на 1,34-3,69 б.п. из-за сужения спроса на продукцию этих секторов экономики на внутреннем рынке и за рубежом.

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