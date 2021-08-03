Работа на Кипре. Что предлагают украинцам

Самой популярной страной для трудоустройства среди украинцев в 2020 году стал Кипр. Об этом говорится в обзоре сервиса поиска работы kiev.grc.ua.

Фото: zagranportal

Все на Кипр

На острове Средиземного моря в прошлом году официально трудоустроилось более 12 тысяч украинцев, пишет сервис со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Где предлагают работу

Чаще всего работу предлагают специалистам по IT-индустрии (53% всех вакансий региона). Ищут квалифицированных разработчиков и инженеров, нужны Java-разработчики и DevOps- специалисты.

Также открыты вакансии для экспертов из сферы Ruby, BigData, Salesforce, PowerBI, PowerApps тому подобное.

На втором месте по количеству предложений о работе — работодатели из категории «Банки, инвестиции, лизинг» (11%).

На Кипре нужны финансовые аналитики, специалисты из сферы комплаенса, менеджеры по работе с клиентами, эксперты в сфере private banking.

Закрывают тройку наиболее востребованных работодателями на Кипре категории «Административный персонал» и «Продажи» (по 5%).

Требуются менеджеры по экспорту, специалисты по продажам, менеджеры по развитию бизнеса, специалисты платежных документов, офис-менеджеры, архивариусы и секретари.

Все вакансии, независимо от сферы, требуют знания английского языка не ниже Intermediate. Также 52% работодателей рассматривают только кандидатов с опытом работы от трех до шести лет, еще 36% работодателей готовы рассмотреть резюме с опытом работы от года до трех.

Для начинающих специалистов открыты 7% вакансий региона. Кандидатам, от шести лет опыта, доступные 5% вакансий на Кипре. 78% работодателей обещают помощь с релокацией, оформлением рабочей визы и помощь в оформлении документов для членов семьи.

Заработная плата

Уровень заработных плат зависит от сферы (IT-специалисты и финансовые аналитики получают максимально высокую компенсацию), опыта работы, профильного образования и наличия дополнительных дипломов и сертификатов, подтверждающих профессиональный уровень кандидата.

Также работодатели на Кипре обращают внимание на soft skills кандидата — важные работа в команде, навыки взаимодействия с представителями разных культур и национальностей, дружелюбие и открытость.

44% вакансий предлагает компенсацию от 68,8 тыс. грн. Еще 34% работодателей готовы платить специалисту из Украины от 113,5 тыс. грн.

На более высокий оклад (от 158,3 до 247,7 тыс. грн) могут рассчитывать 20% претендентов. Вакансий от 247,7 тыс. грн — 2%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в июне зафиксирован был резкий рост количества вакансий украинцев за рубежом. Так, по данным сайта Jooble, в последнюю неделю июня резко увеличилось количество вакансий для украинцев за рубежом — работодатели представили 12840 вакансий.