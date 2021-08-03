Металлургические предприятия Украины значительно повысили закупочные цены на металлолом

На прошедшей неделе (23 – 30 июля) металлургические предприятия Украины значительно повысили закупочные цены с 7800 до 9600 гривен за тонну. В тоже время в ассоциации ломозаготовителей заявляют, что рентабельность закупок металлолома заметно снизилась, но находится выше нормативного значения.



Поставки металлолома на металлургические заводы снизились до 61,4 тыс. тонн по сравнению с 63,9 тыс. тонн неделей ранее. Потребность в ломе составила 60,2 тыс. тонн. Уровень удовлетворения спроса на металлолом на внутреннем рынке на прошедшей неделе составил 103%.



Остатки лома на складах производителей стали снизилась с 224 тыс. тонн на предыдущей недели до 190 тыс. тонн. Запасы в днях работы составляют 23 дня, что в 2 раза выше нормативного значения. Самые высокие запасы на "Днепроспецстали" – 58 дней. Самые низкие – на "Азовстали" – 11 дней.



Рост цена на металлолом в Украине происходит на фоне падения мировых котировок. Рабочий диапазон цен на турецком рынке составлял 470-480 долларов за тонну по сравнению с 480-490 долларов за тонну в период 17 – 23 июля.



На рынке Азии стоимость металлолома также снижается. Трейдеры понимают неизбежность дальнейшего продолжения нисходящего тренда и спешат выгрузить накопленное сырье. С другой стороны, заводы очень избирательно подходят к закупкам, поскольку имеют значительное число альтернативных предложений.



Аналитики считают, что в ближайшее время котировки металлолома будут продолжать двигаться вниз в связи с доведением импортерами остатков до нормативного уровня и перегретости рынка. Также давление на цены будет оказывать и увеличение предложения со стороны экспортеров США и ЕС . Однако снижение цен не будет существенным – низкие показатели ломосбора в США и высокие цены на внутренних рынках крупнейших экспортирующих стран ограничат масштаб падения. Прогнозный диапазон мировых цен на лом на текущей неделе – 465-475 долларов за тонну CIF.



