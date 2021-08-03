США намерены ввести антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из Украины

США намерены ввести антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из Украины

В правительстве США намерены ввести антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из Украины, РоSSии и Южной Кореи. Об этом заявили в Федеральной торговой комиссии (ФТК) США, опубликованном на сайте Министерства торговли.

Решение ввести пошлины на трубы приняли после расследования, по результатам которого выяснилось, что импорт в США украинских труб наносит американской промышленности существенный ущерб. Все результаты расследования есть в документе "Окончательные заключения при расследовании антидемпинговых и компенсационных пошлин на бесшовные стандартные, линейные и напорные трубы из углеродистой и легированной стали из РоSSии, Южной Кореи и Украины".

В документе сказано, что после положительного решения комиссии министерство вынесет постановление о введении антидемпинговых пошлин, а также о введении компенсационных пошлин на импорт указанных товаров из Республики Корея и РоSSии.

Как сообщали Українськi Новини, объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" просит премьер-министра Дениса Шмыгаля временно запретить экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года (включительно).

В апреле Верховная Рада продлила действие пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро/тонна еще на 5 лет.

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