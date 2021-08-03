Posco инвестирует 200 млн долл в строительство никелевого завода

Южнокорейская металлургическая корпорация Posco инвестирует $200 млн. в строительство завода мощностью 20 тыс. т никелевой продукции высокой чистоты для аккумуляторов в год. Его запуск намечен на 2023 г.



Данное предприятие, которое разместится на территории металлургического комбината Gwangyang Steel, станет частью производственной цепочки по созданию интегрированного подразделения по выпуску аккумуляторов для электромобилей.



Компания SNCC, совместное предприятие Posco и South Pacific Mining Company (SMSP), добывающее никелевую руду на острове Новая Каледония, вложит около $50 млн. в предприятие, которое будет поставлять штейн с 75% никеля на новый завод.



Кроме того, в мае текущего года Posco подписала соглашение о приобретении за $240 млн. 30% акций австралийской никелевой компании Ravensthorpe, а в июле купила за $7,5 млн. 15% компании Black Rock Mining, которая добывает в Танзании графит — материал для анодов аккумуляторов. На площадке того же меткомбината Gwangyang корейская компания строит завод, который ежегодно будет выпускать 43 тыс. т гидроксида лития.