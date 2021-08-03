МВФ одобрил выделение рекордных $650 млрд на восстановление экономики

Глава МВФ назвала это решение историческим.

МВФ одобрил выделение рекордных $650 млрд на восстановление экономики
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Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 650 млрд долларов США. Решение вступит в силу 23 августа.

Из этой суммы 275 млрд долларов направят странам с формирующимся рынком и развивающимся, говорится в заявлении главы организации Кристалины Георгиевой.

"Это историческое решение - крупнейшее распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", - говорится в заявлении.

Средства переведут странам-членам фонда пропорционально квотам.

По словам Георгиевой, выделение этих средств "послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах", а также укрепит доверие и усилит устойчивость и стабильность мировой экономики.

Украина из этих средств может получить $2,7 млрд, в соответствии с квотой в МВФ.

В марте в МВФ сообщили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Перспективы быстрого восстановления в фонде связали с дополнительным бюджетным стимулированием, особенно в США, и перспективами масштабной вакцинации.

Однако в июле в МВФ заявили, что темпы вакцинации в мире недостаточны для того, чтобы можно было говорить об окончании пандемии в 2022 году.

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