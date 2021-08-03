Польская компания PGNiG хочет помешать сертификации Nord Stream 2

PGNiG решила присоединиться к процедуре сертификации, проводимой немецким регулятором, а также сообщить о своей позиции Европейской Комиссии.

Польская компания PGNiG хочет помешать сертификации Nord Stream 2
Фото: obozrevatel.com

Польская энергетическая компания PGNiG и ее немецкая дочерняя компания PGNiG Supply & Trading GmbH подали запрос в регулирующий орган Германии - Федеральное сетевое агентство (BNetzA) с просьбой разрешить участие в процедуре сертификации компании Nord Stream 2 AG, выступающей оператором газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении компании.

В сообщении говорится, что Nord Stream 2 AG не желает соблюдать основные правила Третьего энергопакета, направленные на обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка. Трубопровод также негативно влияет на безопасность поставок в ЕС и его государства-члены. В компании отмечают, что эти аргументы должны быть услышаны.

"Поэтому PGNiG решила присоединиться к процедуре сертификации, проводимой BNetzA, а также сообщить о своей позиции Европейской Комиссии. Поскольку Суд вынес вердикт по делу OPAL, никто больше не может игнорировать принцип энергетической солидарности и не обращать внимания на влияние своих решений на безопасность других государств -членов ЕС", - сказал президент правления PGNiG SA Павел Маевский.

В компании считают, что нет никаких юридических оснований для выдачи сертификата швейцарской компании, принадлежащей "Газпрому", и, соответственно, для начала эксплуатации трубопровода.

"Запрос Nord Stream 2 AG должен быть отклонен по формальным и существенным причинам. На карту поставлены безопасность поставок, а также функционирование внутреннего рынка ЕС", - подчеркнул Павел Маевский.

Также, согласно позиции Европейской комиссии, трубопровод "Северный поток-2" не соответствует политическим целям Энергетического союза и может позволить одному поставщику еще больше укрепить свои позиции.

В июне 2021 года компания Nord Stream 2 AG подала запрос на сертификацию по модели независимого оператора передачи (ITO). Сертификация модели ITO позволяет оператору вести свою деятельность, несмотря на отсутствие полного отделения собственности от материнской компании, занимающейся производством и поставкой природного газа. В данном случае - "Газпрома".

В PGNiG считают, что запрос на сертификацию модели ITO - это еще одна попытка "Газпрома" и Nord Stream 2 AG занять привилегированное положение на рынке природного газа в ЕС. В отдельном рассмотрении Nord Stream 2 AG просит об отступлении от требований Третьего энергопакета. Высший земельный суд Дюссельдорфа вынесет приговор по этому делу 25 августа.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявид, что Украина продолжает работать над тем, чтобы роSSийский газопровод "Северный поток-2", даже после завершения его строительства, не был сертифицирован.

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