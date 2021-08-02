В РоSSии предлагают срочно запретить на 3 месяца экспорт Аи-92 и Аи-95

В России предлагают срочно запретить на 3 месяца экспорт Аи-92 и Аи-95

Минэнерго РФ обратилось в правительство с предложением выдать поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Николая Шульгинова.

Как уточняют источники "Интерфакса", Минэнерго предложило запретить вывоз Аи-92 и АИ-95 сроком на три месяца.

В секретариате вице-премьера РФ Александра Новака не стали комментировать эти сведения.

Ранее, за несколько часов до сообщения Минэнерго, А.Новак сказал журналистам, что Минэнерго продолжает рассматривать возможность запрета экспорта бензина даже несмотря на приостановку роста биржевых цен, поскольку давление на рынок остается. "Мы сейчас рассматриваем это (запрет на экспорт бензина - ИФ) на самом деле, Минэнерго должно внести предложения в ближайшее время. В принципе, этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет, и нам необходимо обеспечить в полном объеме наш внутренний рынок. Мы все равно видим, что есть давление на цену, на рынок, ситуация достаточно волатильная. Надо рынок стабилизировать", - сказал он.

По итогам торгов в понедельник биржевые цены на бензины пока не ощутили особого эффекта от процесса подготовки запрета экспорта. Если в начале прошедшей недели цены на бирже немного снизились на фоне заявлений Минэнерго и ФАС, то в конце прошлой недели стоимость бензинов снова пошла вверх.

МинПром по материалам Интерфакс

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