Украина наторговала за 7 месяцев черными металлами на 7,55 млрд долл.

Украина наторговала за 7 месяцев черными металлами на 7,55 млрд долл.

В январе – июле выручка металлургических предприятий Украины от экспорта черных металлов увеличилась на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $7,55 млрд.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной таможенной службы Украины.

В том числе в июле выручка от экспорта черных металлов составила $1,4 млрд. Это на 126% превышает показатель июля 2020 года.

Доля черных металлов в структуре валютных поступлений от экспорта товаров в страну в январе-июле выросла до 21,2% по сравнению с 16,9% за январь-июль прошлого года.

Импорт черных металлов в январе-июле вырос на 27,1%, до $710 млн. В июле показатель составил $141,12 млн. Это на 50,7% больше по сравнению с июлем прошлого года.

По итогам 2020 года выручка от экспорта черных металлов из Украины упала на 11,9% по сравнению с 2019 годом – до $7,69 млрд.

МинПром по материалам ГМК Центр

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