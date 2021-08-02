За первый месяц после открытия рынка земли в Украине зарегистрировали 3,3 тыс. соглашений

Общая площадь участков, которые изменили владельца, составляет менее 6 тыс. га.

За первый месяц после открытия рынка земли в Украине зарегистрировали 3,3 тыс. соглашений
Фото: Depositphotos/sergey.muhlynin

Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что по состоянию начало августа в Украине заключили 3 277 соглашений в рамках действующего рынка земли. Общая площадь участков, которые изменили владельца, составляет менее 6 тыс. гектаров.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Больше всего соглашений зарегистрировали в Киевской области (475) и Полтавской (368).

Меньше всего - в Луганской (20) и Одесской (26).

№з/п Область 2021-07-01 - 2021-08-01
Кіл-ть Площа, га
1 Вінницька 236 341,0317
2 Волинська 182 255,5491
3 Дніпропетровська 145 403,0816
4 Донецька 42 103,95208
5 Житомирська 106 140,8115
6 Закарпатська 63 81,2543
7 Запорізька 62 132,5979
8 Івано-Франківська 82 37,387
9 Київ 49 3,0418
10 Київська 475 475,05842
11 Кіровоградська 168 537,6334
12 Луганська 20 16,5731
13 Львівська 57 29,79632
14 Миколаївська 40 147,7735
15 Одеська 26 38,8736
16 Полтавська 368 845,7035
17 Рівненська 59 57,027
18 Сумська 249 313,8672
19 Тернопільська 54 59,2357
20 Харківська 183 658,8432
21 Херсонська 105 396,727
22 Хмельницька 147 218,2971
23 Черкаська 137 203,1758
24 Чернівецька 44 29,07
25 Чернігівська 178 400,7501
26 ВСЬОГО 3277 5927,11192

Напомним, что мораторий на торговлю землей сельскохозяйственного назначения в Украине был снят с 1 июля. Однако рынок земли еще несколько лет будет работать в ограниченном режиме. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров, а вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам хотят решать на референдуме.

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