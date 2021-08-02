За первый месяц после открытия рынка земли в Украине зарегистрировали 3,3 тыс. соглашений

Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что по состоянию начало августа в Украине заключили 3 277 соглашений в рамках действующего рынка земли. Общая площадь участков, которые изменили владельца, составляет менее 6 тыс. гектаров.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Больше всего соглашений зарегистрировали в Киевской области (475) и Полтавской (368).

Меньше всего - в Луганской (20) и Одесской (26).

№з/п Область 2021-07-01 - 2021-08-01 Кіл-ть Площа, га 1 Вінницька 236 341,0317 2 Волинська 182 255,5491 3 Дніпропетровська 145 403,0816 4 Донецька 42 103,95208 5 Житомирська 106 140,8115 6 Закарпатська 63 81,2543 7 Запорізька 62 132,5979 8 Івано-Франківська 82 37,387 9 Київ 49 3,0418 10 Київська 475 475,05842 11 Кіровоградська 168 537,6334 12 Луганська 20 16,5731 13 Львівська 57 29,79632 14 Миколаївська 40 147,7735 15 Одеська 26 38,8736 16 Полтавська 368 845,7035 17 Рівненська 59 57,027 18 Сумська 249 313,8672 19 Тернопільська 54 59,2357 20 Харківська 183 658,8432 21 Херсонська 105 396,727 22 Хмельницька 147 218,2971 23 Черкаська 137 203,1758 24 Чернівецька 44 29,07 25 Чернігівська 178 400,7501 26 ВСЬОГО 3277 5927,11192

Напомним, что мораторий на торговлю землей сельскохозяйственного назначения в Украине был снят с 1 июля. Однако рынок земли еще несколько лет будет работать в ограниченном режиме. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров, а вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам хотят решать на референдуме.