В Украине рекордно подорожала электроэнергия

В Украине рекордно подорожала электроэнергия

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 2 августа увеличилась на 63,5%, или на 995 гривен/МВт-ч, до 2 562 гривен/МВт-ч по сравнению с 26 июня.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 1,3%, или на 21 гривну/МВт-ч, до 1 663 гривны/МВт-ч.

Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила предельную цену электроэнергии в дневные часы на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) на 50,6%, или на 1 344 гривны/МВт-ч, до 4 тыс. гривен/МВт-ч, в ночные - на 60,8%, или на 756 гривен/МВт-ч, до 2 тыс. гривен/МВт-ч.

Кабинет министров сохранил цену на электроэнергию в 1,68 гривен/кВт-ч до сентября.

Также в Украине хотят уравнять тарифы на электроэнергию для населения и промышленных потребителей.

Кроме того, потребление электроэнергии в Украине за пять лет снизилось на 2%.

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