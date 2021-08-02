Индийская JSL закупит оборудование у Primetals Technologies

Индийская металлургическая компания Jindal Stainless Ltd (JSL), недавно сообщившая о своих планах расширения производства нержавеющей стали и проката на головном заводе в Джайпуре, штат Раджастхан, заключила контракт с поставщиком оборудования Primetals Technologies.



Японско-австрийская компания изготовит для индийского заказчика конвертер газокислородного рафнирования и установку "печь-ковш" с массой плавки 150 тонн, слябовую МНЛЗ и соответствующую периферию.



Как сообщает Primetals, мощности завода по выплавке нержавеющей стали возрастут вдвое, до 2,2 млн. т в год. На МНЛЗ будут выпускаться слябы из стали 300-й и 400-й серии, а также дуплексных марок шириной от 850 до 1680 мм и толщиной от 160 до 220 мм.



Запуск нового комплекса запланирован на конец 2022 г. После его ввода в эксплуатацию совокупные мощности JSL по выплавке нержавеющей стали достигнут около 3 млн. т в год.



