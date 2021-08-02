Агрохолдинги получают сверхприбыли, спекулируя ценами на продукты – Магомедов

Агрохолдинги получают сверхприбыли, спекулируя ценами на продукты – Магомедов

Правительству и парламенту пришло время урегулировать работу крупных аграрных компаний. Они должны работать на общих основаниях, а не спекулировать ценами, сидя на госдотациях и льготных кредитах, считает народный депутат Муса Магомедов.

Политик обратил внимание на то, что сельскохозяйственные предприятия пользуются сегодня большими преференциями со стороны государства. Налоговые льготы, дотации и доступные кредиты нужны всему бизнесу, но получают их преимущественно крупные агрохолдинги. В парламенте готовится ко второму чтению законопроект №5600, который значительно повысить фискальную нагрузку на бизнес. Но и здесь агробаронам сделали послабление, отмечает он.

"Авторы законопроекта усмотрели несправедливые доходы в карманах мелких аграриев. Поэтому для них планируют ввести минимальное налоговое обязательство на каждый личный участок площадью больше 0,5 Га на сумму в 5% от нормативной оценки земли. Это приведет к тому, что небольшие фермерские и индивидуальные хозяйства потеряют часть доходов и вынуждены будут сдавать землю в аренду агрохолдингам по заниженным ценам. Власть фактически делает очередной подарок агрогигантам", - считает М.Магомедов.

Кроме того аграрные холдинги также негласно получают преференции на ж/д транспорте, отмечает нардеп. Данные аудита показывают, что затраты на содержание малодеятельных станций, которые работают сезонно и обслуживают агрохолдинги, составляют 450-480 млн грн в год. Средний объем выгрузки и погрузки составляет 2,3 вагона в сутки. Эти средства вынимаются из рентабельных направлений деятельности "Укрзализныци" и направляются на помощь крупным аграрным предприятиям. Сама же УЗ еще больше погружается в убытки.

"АПК уже давно перешагнул тот этап, когда нуждался в безусловной господдержке. Пора сдерживать быстрорастущие аппетиты крупных агропредприятий, которые начинают спекулировать ценами. За последний год стоимость подсолнечного масла выросла на 89%, сахара - на 70%, хлеба - на 16%. При этом уровень инфляции не превышал 10%. Почему украинцы должны покупать продукты в магазинах по европейским ценам?!", - сказал М.Магомедов.

Он также напомнил, что в марте 2021 года парламент снизил ставку по НДС с 20% до 14% на отдельные позиции агросырья. Ожидалось, что это автоматически приведет к снижению цен на ряд продуктов питания. Вместо этого агрохолдинги нарастили экспорт, а из-за дефицита сырья на внутреннем рынке продукты еще больше подорожали. В очередной раз агрохолдинги получили сверхприбыли за счет простых украинцев, подытожил М.Магомедов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coca-Cola представит собственную коллекцию NFTCoca-Cola представит собственную коллекцию NFT
Украина тестирует первую промышленную систему накопления энергииУкраина тестирует первую промышленную систему накопления энергии
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионовЭкс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов
Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производстваМеталлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропускаАМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропуска
Не могут продукты в Украине стоить дороже, чем в ЕС - МагомедовНе могут продукты в Украине стоить дороже, чем в ЕС - Магомедов
Украинцы получают в конвертах 500 млрд грн оплаты трудаУкраинцы получают в конвертах 500 млрд грн оплаты труда
Коммуналка, продукты и алкоголь. На что украинцы тратят больше всегоКоммуналка, продукты и алкоголь. На что украинцы тратят больше всего
Чтобы регулировать работу международных брокеров, Украине нужно стать членом IOSCO — МагомедовЧтобы регулировать работу международных брокеров, Украине нужно стать членом IOSCO — Магомедов
Агрохолдинги завышают цены на продукцию и не платят налогиАгрохолдинги завышают цены на продукцию и не платят налоги
Оптовые цены на продукты питания выросли на 30% за год (инфографика)Оптовые цены на продукты питания выросли на 30% за год (инфографика)
Беларусь ввела регулирование цен на продуктыБеларусь ввела регулирование цен на продукты
Кабмин принял регулирование цен на нефтепродуктыКабмин принял регулирование цен на нефтепродукты
Бизнес согласился сохранить нынешние цены на продукты питанияБизнес согласился сохранить нынешние цены на продукты питания
Последние новости
Подгружаем последние новости