Агрохолдинги получают сверхприбыли, спекулируя ценами на продукты – Магомедов

Правительству и парламенту пришло время урегулировать работу крупных аграрных компаний. Они должны работать на общих основаниях, а не спекулировать ценами, сидя на госдотациях и льготных кредитах, считает народный депутат Муса Магомедов.



Политик обратил внимание на то, что сельскохозяйственные предприятия пользуются сегодня большими преференциями со стороны государства. Налоговые льготы, дотации и доступные кредиты нужны всему бизнесу, но получают их преимущественно крупные агрохолдинги. В парламенте готовится ко второму чтению законопроект №5600, который значительно повысить фискальную нагрузку на бизнес. Но и здесь агробаронам сделали послабление, отмечает он.



"Авторы законопроекта усмотрели несправедливые доходы в карманах мелких аграриев. Поэтому для них планируют ввести минимальное налоговое обязательство на каждый личный участок площадью больше 0,5 Га на сумму в 5% от нормативной оценки земли. Это приведет к тому, что небольшие фермерские и индивидуальные хозяйства потеряют часть доходов и вынуждены будут сдавать землю в аренду агрохолдингам по заниженным ценам. Власть фактически делает очередной подарок агрогигантам", - считает М.Магомедов.



Кроме того аграрные холдинги также негласно получают преференции на ж/д транспорте, отмечает нардеп. Данные аудита показывают, что затраты на содержание малодеятельных станций, которые работают сезонно и обслуживают агрохолдинги, составляют 450-480 млн грн в год. Средний объем выгрузки и погрузки составляет 2,3 вагона в сутки. Эти средства вынимаются из рентабельных направлений деятельности "Укрзализныци" и направляются на помощь крупным аграрным предприятиям. Сама же УЗ еще больше погружается в убытки.



"АПК уже давно перешагнул тот этап, когда нуждался в безусловной господдержке. Пора сдерживать быстрорастущие аппетиты крупных агропредприятий, которые начинают спекулировать ценами. За последний год стоимость подсолнечного масла выросла на 89%, сахара - на 70%, хлеба - на 16%. При этом уровень инфляции не превышал 10%. Почему украинцы должны покупать продукты в магазинах по европейским ценам?!", - сказал М.Магомедов.



Он также напомнил, что в марте 2021 года парламент снизил ставку по НДС с 20% до 14% на отдельные позиции агросырья. Ожидалось, что это автоматически приведет к снижению цен на ряд продуктов питания. Вместо этого агрохолдинги нарастили экспорт, а из-за дефицита сырья на внутреннем рынке продукты еще больше подорожали. В очередной раз агрохолдинги получили сверхприбыли за счет простых украинцев, подытожил М.Магомедов.



