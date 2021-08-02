Запорожсталь нарастила выплавку стали и выпуск проката

Запорожсталь нарастила выплавку стали и выпуск проката

В июле 2021 года на металлургическом комбинате "Запорожсталь" группы компаний "Метинвест" было выплавлено 349,7 тыс. тонн чугуна, 326,3 тыс. тонн стали и выпущено 279,4 тыс. тонн готового металлопроката. В июле 2020 г. выпуск проката составил 255,4 тыс. тонн, чугуна  - 343,4 тыс. тонн, стали -  304,5 тыс. тонн.

С января по июль 2021 года на "Запорожстали" было произведено 2 534,6 тыс. тонн чугуна, 2 313,9 тыс. тонн стали, 1 963,9 тыс. тонн проката.

МинПром по материалам Металлургпром

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