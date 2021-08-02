СБУ разоблачила схему хищения средств, предназначенных на ремонт больницы для участников АТО

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба - свыше 3,3 миллиона гривен.

Служба безопасности Украины в Тернопольской области разоблачила схему присвоения бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции лечебного корпуса и строительства приемного отделения для участников АТО/ООС.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что стоимость работ завысили на 15,5%. По предварительным оценкам, общая сумма ущерба, нанесенного государственному и местному бюджетам, составляет более 3,3 миллиона гривен.

Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, в 2017 году коммунальное предприятие объявило тендер на выполнение работ по реконструкции лечебного корпуса областного наркологического диспансера и достройки приемного отделения. За счет этого предполагалось улучшить качество оказания медицинской помощи демобилизованным и участникам АТО/ООС. Договорная стоимость работ составила почти 21 млн гривен.

Во время выполнения заказа должностные лица компании, выигравшей тендер, подделывали акты выполненных работ. Дельцы вносили неправдивые сведения об объемах и стоимости выполненных работ, что привело к "замораживанию" строительства в 2019 году.

"В результате сделки шестая часть осела в карманах злоумышленников. Государственный и местный бюджеты получили убытки в 3.3 миллиона гривен. Злоупотребление руководства подрядной организации подтверждено судебно-технической, судебно-экономической, строительно-технической экспертизами", - отметили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Владельцу строительной компании сообщено о подозрении по ч . 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, бывший военный прокурор получил 7 лет тюрьмы за присвоение изъятых при обыске денег.

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