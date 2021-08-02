Фискальная служба пришла с обысками в "Киевзеленстрой"

Досудебное расследование проводят по делу об уклонении от налогов на 30 млн грн.

В понедельник, 2 августа, сотрудники Государственной фискальной службы провели обыски в КО "Киевзеленстрой" в рамках досудебного расследования в деле об уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой", (КО "Киевзеленстрой"), в период 2019-2020 годов путем заключения мнимых сделок с "фиктивными" СХД уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн", - рассказал глава ГФС Вадим Мельник.

Всего за период 2019-2020 годов указанные предприятия по заказу КО "Киевзеленстрой" провели работы по строительству и реконструкции парков отдыха в Киеве на сумму более 220 млн грн.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях КО "Киевзеленстрой" и других обществ были обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы по проведенным работам по ремонту и реконструкции парков, тендерная документация и тому подобное.

Ранее сообщалось, что ГФС разоблачила схему хищения на сумму 12 млн грн во время ремонта киевских больниц.