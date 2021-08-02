Norsk Hydro наращивает производство алюминиевого профиля

Норвежская алюминиевая компания Norsk Hydro запускает два проекта в своем подразделении Hydro Extrusions, что позволит увеличить выпуск алюминиевого экструдированного профиля в Европе и США .



На заводе Nenzing в Австрии компания установит четвертую производственную линию, что позволит увеличить объем выпуска более чем на 13 тыс. т в год, до около 57 тыс. т. Ввод в строй нового оборудования намечен на весну 2023 г. Объем инвестиций составит 45 млн. евро.



В США на предприятии Cressona в штате Пенсильвания, которое является одним из крупнейших производителей экструдированного профиля в системе Hydro, будет установлен 12-дюймовый пресс на 3000 тонн, который станет десятым на заводе.



Капиталовложения в этот проект составят $48,3 млн., ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2023 г. Как сообщает компания, новое оборудование позволит расширить объем выпуска алюминиевой продукции для нужд автомобилестроения и других отраслей промышленности.



