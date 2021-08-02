Компания основателя Twitter покупает сервис рассрочки Afterpay за рекордные для Австралии $29 млрд

Square заходит на рынок "покупай сейчас, плати позже".

Компания основателя Twitter покупает сервис рассрочки Afterpay за рекордные для Австралии $29 млрд
Фото: foodcomp.by

Американская платежная компания Square покупает австралийский сервис рассрочки платежей за рекордные для этой страны $29 млрд.

Об этом сообщается на сайте Square.

Если сделка состоится, она станет одной из крупнейших на технологическом рынке в этом мире. Ее хотят закрыть в первом квартале 2022 года.

Финтех Afterpay основали маркетолог Ник Мольнар и инвестиционный банкир Энтони Эйзен. Компания предоставляет беспроцентную рассрочку на два месяца по банковской карте, привязанной к сервису, или онлайн, позволяя разбивать стоимость покупки на несколько платежей. Зарабатывает на комиссиях ритейлеров и штрафах за просрочку.

Услугами Afterpay пользуются 16 млн человек в Австралии, США и Европе.

Square, для которой это также будет рекордная сделка, - публичная американская компания. Она основана Джеком Дорси (CEO Twitter), которому принадлежит около 13% акций.

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