Единый казначейский счет похудел еще на 5%

Единый казначейский счет похудел еще на 5%

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле сократился на 5% с 10,397 млрд гривен (на 1 июля) до 9,875 млрд гривен (на 1 августа).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2021 году составил 9,875 млрд гривен (по состоянию на 1 августа), а максимальный – 30,144 млрд гривен - по состоянию на 1 апреля.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 75,701 млрд гривен - по состоянию на 1 июля.

В 2020 году остаток средств на ЕКС сократился с 17,548 млрд гривен до 12,013 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,548 млрд гривен.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

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