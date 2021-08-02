Турецкая Borusan Mannesmann хочет производить трубы в Румынии

Турецко-германский производитель труб Borusan Mannesmann заявил о намерении построить завод в Румынии. Для этой цели компания создала в этой стране новое подразделение Borusan Tube Products.



На первом этапе объем инвестиций составит всего $8 млн., так что очевидно, что этот проект находится на очень ранней стадии. По крайней мере, Borusan Mannesmann не сообщает никаких подробностей о будущем предприятии.



Зато турецко-германская компания принимает участие в крупном тендере на поставку 110 тыс. т труб большого диаметра для второй очереди магистрального газопровода BRUA мощностью 4,4 млрд куб. м в год. По нему планируется поставлять газ, добываемый на черноморском шельфе Румынии, в Венгрию и Австрию. Так что не исключено, что производственные планы Borusan Mannesmann представляют собой часть стратегии по борьбе за этот контракт, на который претендуют еще шесть компаний.



Компания Borusan Mannesmann была создана в 1998 г. посредством слияния трубных активов турецкой Borusan Group и германской Salzgitter Mannesmann. У компании насчитываются пять трубных заводов (три в Турции и по одному в Италии и США) совокупной мощностью около 1,4 млн т в год.



