В июне профицит текущего счета платежного баланса достиг 295 млн долл.

В июне профицит текущего счета платежного баланса достиг 295 млн долл.

Профицит текущего счета платежного баланса в июне составил 295 млн долларов (в июне прошлого года дефицит составлял 17 млн ??долларов). Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

По операциям текущего счета без учета реинвестированных доходов профицит составил 284 млн долларов по сравнению с 372 млн долларов в июне прошлого года.

За январь - июнь 2021 профицит текущего счета составил 370 млн долларов (в январе-июне 2020 - 4 млрд долларов).

Без учета реинвестированных доходов профицит составил 2,7 млрд долларов (за шесть месяцев 2020 - 3,3 млрд долларов).

Экспорт товаров вырос в 1,6 раза (так же, как и в мае), а их импорт - на 36% (в мае - в 1,5 раза). По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров уменьшился на 5.0%, тогда как их импорт вырос на 4.8%.

Объемы экспорта товаров составили 4,9 млрд долларов. Объемы импорта товаров составили 5,2 млрд долларов.

Объемы энергетического импорта увеличились в 1,7 раза (в мае - на 39.3%) за счет импорта нефтепродуктов. Объемы неэнергетического импорта выросли на 31,7% (в мае - в 1,6 раза).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в 78 млн долларов (в июне 2020 - 491 млн долларов) и обуславливалось чистым притоком акционерного капитала (кроме реинвестирования доходов), который вырос до 90 млн долларов (в июне 2020 - 43 млн долларов).

Профицит сводного платежного баланса составил 753 млн долларов (в июне 2020 - 978 млн долларов).

По состоянию на 1 июля 2021 объем международных резервов составил 28.4 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.0 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, профицит текущего счета платежного баланса в 2020 году составил 6,6 млрд долларов (4,1% ВВП) по сравнению с дефицитом в 4,1 млрд долларов (2,7% от ВВП) в 2019 году.



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