Fortescue сообщила о рекордных отгрузках железной руды

Как сообщает Kitco News, австралийская компания Fortescue Metals Group сообщила о рекордных отгрузках железной руды в размере 49,3 млн тонн – в июньском квартале 2021 года и 182,2 млн тонн в 2021 финансовом году, что превышает прогнозируемый показатель в 182 млн тонн.



Компания также объявила о рекордной средней выручке в размере $168 за тонну сухого материала за квартал, что составляет 84% от среднего индекса Platts 62% CFR и $135 за тонну сухого материала за 21 финансовый год.



Fortescue заявила, что сильное генерирование свободного денежного потока способствовало увеличению кассовой наличности в размере $6,9 млрд и чистой наличности в размере $2,7 млрд на 30 июня 2021 года по сравнению с чистым долгом в размере $1,0 млрд на 31 марта 2021 года.



Компания добавила, что ее прогноз на 2022 финансовый год по отгрузке железной руды составляет 180-185 млн тонн, а стоимость C1 составляет $15-$15,50 за тонну.



