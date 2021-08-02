Fortescue сообщила о рекордных отгрузках железной руды

Fortescue сообщила о рекордных отгрузках железной руды

Как сообщает Kitco News, австралийская компания Fortescue Metals Group сообщила о рекордных отгрузках железной руды в размере 49,3 млн тонн – в июньском квартале 2021 года и 182,2 млн тонн в 2021 финансовом году, что превышает прогнозируемый показатель в 182 млн тонн.

Компания также объявила о рекордной средней выручке в размере $168 за тонну сухого материала за квартал, что составляет 84% от среднего индекса Platts 62% CFR и $135 за тонну сухого материала за 21 финансовый год.

Fortescue заявила, что сильное генерирование свободного денежного потока способствовало увеличению кассовой наличности в размере $6,9 млрд и чистой наличности в размере $2,7 млрд на 30 июня 2021 года по сравнению с чистым долгом в размере $1,0 млрд на 31 марта 2021 года.

Компания добавила, что ее прогноз на 2022 финансовый год по отгрузке железной руды составляет 180-185 млн тонн, а стоимость C1 составляет $15-$15,50 за тонну.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coca-Cola представит собственную коллекцию NFTCoca-Cola представит собственную коллекцию NFT
Украина тестирует первую промышленную систему накопления энергииУкраина тестирует первую промышленную систему накопления энергии
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионовЭкс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов
Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производстваМеталлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства
Блок рекламы


Похожие новости
В июне Австралия увеличила экспорт рудыВ июне Австралия увеличила экспорт руды
Порт-Хедленд сократил перевалку рудыПорт-Хедленд сократил перевалку руды
Vale сообщила о росте производства железной рудыVale сообщила о росте производства железной руды
Украина нарастила поставки руды в Турцию почти в 20 разУкраина нарастила поставки руды в Турцию почти в 20 раз
JSW Steel нарастила добычу руды на 65%JSW Steel нарастила добычу руды на 65%
Австралия продолжает наращивать прибыль на экспорте железной рудыАвстралия продолжает наращивать прибыль на экспорте железной руды
Импорту железной руды в Китай предрекают падение примерно на 79 млн тонн в годИмпорту железной руды в Китай предрекают падение примерно на 79 млн тонн в год
Газ в Украине подорожал до рекордных 15 тыс. грнГаз в Украине подорожал до рекордных 15 тыс. грн
Доходы производителей нефти в 2021 году могут достичь рекордных уровней — экспертыДоходы производителей нефти в 2021 году могут достичь рекордных уровней — эксперты
Апелляционный суд вернул Совские пруды общине КиеваАпелляционный суд вернул Совские пруды общине Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости