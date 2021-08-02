В I полугодии Китай увеличил производство нержавейки на 21%

В I полугодии Китай увеличил производство нержавейки на 21%

Согласно данным Ассоциации производителей спецсталей КНР, по итогам I полугодия 2021 года китайские металлургические предприятия выплавили 16,24 млн. тонн нержавеющей стали. Рост показателей в годовом сопоставлении - 20,82%.

По сравнению с результатом II полугодия 2020 года объёмы сократились на 0,452 млн. тонн.

Видимое потребление в январе-июне 2021 года составило 13,88 млн. тонн - на 2,7 млн. тонн или 24,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


МинПром по материалам МеталлСервис

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