В I полугодии Китай увеличил производство нержавейки на 21%

Согласно данным Ассоциации производителей спецсталей КНР , по итогам I полугодия 2021 года китайские металлургические предприятия выплавили 16,24 млн. тонн нержавеющей стали. Рост показателей в годовом сопоставлении - 20,82%.



По сравнению с результатом II полугодия 2020 года объёмы сократились на 0,452 млн. тонн.



Видимое потребление в январе-июне 2021 года составило 13,88 млн. тонн - на 2,7 млн. тонн или 24,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.