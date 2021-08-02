"Газпром" сократил закачку газа в европейские подземные хранилища

РоSSийский газовый монополист "Газпром" с субботы, 31 июля, сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные сайта Gas Infrastructure Europe.

Закачка снизилась в отношении самых используемых "Газпромом" хранилищ Европы - Haidach в Австрии, Rehden в Германии и Bergermeer в Нидерландах. Обычно в выходные закачка газа традиционно растет, потому что уменьшается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс, который можно направить в хранилища.

Параллельно сократились поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал - Европа", который проходит через Беларусь и Польшу в Германию, о чем свидетельствуют данные немецкого транзитного оператора Gascade. Речь идет о снижении с 84 млн куб. м в предыдущие несколько дней до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м в воскресенье в пересчете на сутки.

Прошлая зима в Европе была холодной, и из подземных хранилищ выкачали почти 61 млрд кубометров газа. Восстановление опустошенных запасов газа перед зимой усугубляет дефицит сжиженного газа на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже превысили рекордные 500 долларов за тысячу кубометров.

Несмотря на дефицит газа в Европе, "Газпром" отказывается бронировать дополнительные транзитные мощности через украинскую ГТС.