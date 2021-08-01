В выходные Газпром сократил поставки в ЕС

"Газпром" с 31 июля уменьшил закачку газа в подземные хранилища в Европе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe. Снизилась закачка в крупнейшие используемые роSSийской компанией хранилища в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).



Одновременно сократились поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал—Европа" (проходит через Белоруссию и Польшу в Германию). Они упали с 84 млн куб. м до 50 млн кубов в субботу и 60 млн в воскресенье, свидетельствуют данные германского транзитного оператора Gascade.



Ранее очередной отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину, теперь на август, спровоцировал рекордный всплеск цен на газ в Европе. При этом поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу снижаются, сокращаются и запасы в хранилищах приемных терминалов.



С начала июля в газотранспортную систему Европы поступило на 12% (около 1 млрд куб. м) меньше регазифицированного СПГ, чем в июне, а в годовом выражении снижение превысило 22%.