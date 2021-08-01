Рынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделки

Рынок земли, открывшийся в Украине месяц назад, пока не стал оживленным. Ни покупатели, ни продавцы не торопятся заключать сделки. А тут еще и нотариусы массово отказываются от оформления сделок купли-продажи. Причина – несовершенство рыночного законодательства.

Нотариусы массово отказываются от оформления сделок на рынке земли: названа причина

Несмотря на то, что уже более 4 тысяч нотариусов по всей Украине получили доступ к Госгеокадастру и, соответственно, могут оформлять сделки на рынке земли, они массово отказываются от этих сделок.

Оказывается, нотариусы очень боятся "накосячить", а потому предпочитают ждать от Минюста разъяснения по поводу спорных моментов. Об этом рассказал сооснователь платформы Dobrozem Дмитрий Дубилет. А кроме того, полученную от него информацию подтвердили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Момент, который смущает нотариусов – процедура проверки преимущественного права на покупку земельного участка. В законе она прописана так, что позволяет трактовать ее по-разному. А нотариусам нужна определенность.

Согласно закону, преимущественное право на покупку земли имеет ее арендатор, который на ней трудится. Однако бывают моменты, когда арендатор отказывается от покупки, уступая свое право кому-то другому. И как поступить в этом случае, у закона нет однозначного ответа.

Нотариусы массово отказываются от оформления сделок на рынке земли: названа причина

Как утверждает эксперт по земельным вопросам Элина Юрченко, нотариусы "споткнулись" о такие моменты:

  • можно ли без соблюдения двухмесячного срока совершать сделку купли-продажи земельного участка с/х назначения напрямую между владельцем и физлицом-гражданином Украины, по которой будет зарегистрировано преимущественное право покупки (после передачи от юрлица-арендатора), без регистрации намерения владельца и других процедур;
  • можно ли не соблюдать двухмесячный срок при заключении договора купли-продажи земельного участка с/х назначения, если арендатор отказался от преимущественного права.

Очевидно, есть и еще какие-то вопросы, которые не дают нотариусам спокойно оформлять сделки на рынке земли. Две недели назад УКАБ собрал у нотариусов информацию, какие у них возникли вопросы по рынку земли. Эти вопросы передали в Минюст.

"Надеемся, что в ближайшие две недели Минюст предоставит официальные разъяснения, и работа нотариусов активизируется", – заявила Юрченко.


Марченко Любов, Тудей

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