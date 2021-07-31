Американский регулятор приостановит IPO китайских компаний из-за рисков для инвесторов

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приостановила первое публичное размещение акций китайских компаний до тех пор, пока они не раскроют дополнительную информацию о возможных рисках для акционеров. Это было сделано в ответ на жёсткие меры, предпринятые Пекином в отношении частного бизнеса.

Американский регулятор приостановит IPO китайских компаний из-за рисков для инвесторов

Источник: bloomberg.com

Глава SEC Гари Генслер (Gary Gensler) отметил, что недавние действия китайского правительства, в том числе намерения проводить усиленные проверки местных компаний перед их выходом на зарубежные биржи, напрямую затрагивают интересы американских инвесторов. Поэтому перед рассмотрением заявок о продаже акций от китайских компаний представителям SEC придётся требовать от них раскрытия дополнительной информации. «Я считаю, что такое раскрытие станет определяющим фактором при принятии информированных инвестиционных решений, это лежит в основе полномочий SEC по защите инвесторов на американских рынках ценных бумаг», — заявил господин Генслер.

Жёсткие меры со стороны Пекина, в том числе запрет на привлечение инвестиций целому ряду местных образовательных организаций, спровоцировали резкую распродажу акций. Инвесторы стали пересматривать прогнозы относительно того, как далеко может зайти китайское правительство в ужесточении своего контроля над экономикой. С февраля текущего года китайские технологические и образовательные компании потеряли до триллиона долларов.

Вместе с тем, отмечает издание Washington Post, комиссия SEC и сама начала испытывать давление со стороны Конгресса США после того, как акции китайской Didi Global Inc. упали после её IPO в июле. Сразу после листинга китайское правительство объявило о намерениях провести жёсткую проверку и запретить перевозчику привлекать дальнейшие инвестиции. Американские законодатели обязали SEC провести расследование в отношении Didi и выяснить, знала ли компания о намерениях Пекина и имела ли возможность уведомить о таких рисках инвесторов в США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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