Перешли в частную собственность: Украина потеряла почти 17 тыс. километров газовых сетей

Кабинет министров по поручению СНБО проверит деятельность группы компаний Дмитрия Фирташа.

Перешли в частную собственность: Украина потеряла почти 17 тыс. километров газовых сетей
Фото: Міністерство енергетики України

Государство в последнее время "странным образом" потеряло 16 тысяч 920 км газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность. Учитывая монопольное положение на этом рынке группы компаний Дмитрия Фирташа, СНБО поручит Кабинету министров проверить их деятельность.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил по итогам заседания СНБО 30 июля.

"К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время странным образом государство потеряло 16 тысяч 920 км сетей, перешедших в частную собственность. Мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом и намерены выяснить, как это случилось", - сказал Данилов.

Он отметил, что сегмент рынка распределения газа отличается монопольным положением одной группы компаний, владельцем которой является бизнесмен Дмитрий Фирташ. В связи с этим СНБО поручит Кабинету министров проверить их деятельность.

"Одна из компаний владеет 70% облгазов. Это непосредственно касается господина Фирташа, по которому применены персональные санкции. Мы этим вопросом тоже будем заниматься. Решением СНБО дадим поручение Кабинета Министров проверять все эти вещи, чтобы привести их в действующее законодательство. И самое главное: мы не допустим, чтобы кто-то нас как государство шантажировал и передергивал платежки", - отметил Данилов.

Напомним, в июне Совет нацбезопасности и обороны ввел полный пакет санкций против бизнесмена Дмитрия Фирташа, которые можно применить в соответствии с украинским законодательством. Они касаются его участия в титановом бизнесе.

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