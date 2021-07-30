СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в облэнерго

"Мы видим признаки монополизации на этом рынке".

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) видит признаки монополизации на рынке энергетики Украины и рассматривает возможность введения на предприятиях энергоснабжения временных администраций в случае угрозы национальной безопасности.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил по итогам заседания СНБО 30 июля.

"Мы видим признаки монополизации на этом рынке. Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин обладают распределительными сетями, которые находятся непосредственно в их собственности", - сказал Данилов.

По его словам, речь не идет о том, каким образом упомянутые лица получили облэнерго в собственность, говорится, что "в случае угрозы национальной безопасности мы рассматриваем вопрос введения временных администраций", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что президент поставил задачу - ни в коем случае не должны повышаться тарифы на электроэнергию для уязвимых слоев населения.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет отменил свое решение, которым в конце января кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd было предоставлено разрешение на приобретение доли в "Харьковоблэнерго".