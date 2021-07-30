СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в облэнерго

"Мы видим признаки монополизации на этом рынке".

СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в облэнерго
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) видит признаки монополизации на рынке энергетики Украины и рассматривает возможность введения на предприятиях энергоснабжения временных администраций в случае угрозы национальной безопасности.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил по итогам заседания СНБО 30 июля.

"Мы видим признаки монополизации на этом рынке. Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин обладают распределительными сетями, которые находятся непосредственно в их собственности", - сказал Данилов.

По его словам, речь не идет о том, каким образом упомянутые лица получили облэнерго в собственность, говорится, что "в случае угрозы национальной безопасности мы рассматриваем вопрос введения временных администраций", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что президент поставил задачу - ни в коем случае не должны повышаться тарифы на электроэнергию для уязвимых слоев населения.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет отменил свое решение, которым в конце января кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd было предоставлено разрешение на приобретение доли в "Харьковоблэнерго".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки гражданФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки граждан
Украина тестирует первую промышленную систему накопления энергииУкраина тестирует первую промышленную систему накопления энергии
Хрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый законХрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый закон
Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производстваМеталлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства
Ахметов купил на аукционе бывший завод ИСД в КаменскомАхметов купил на аукционе бывший завод ИСД в Каменском
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ отменил разрешение на приобретение Новинским доли в "Харьковоблэнерго"АМКУ отменил разрешение на приобретение Новинским доли в "Харьковоблэнерго"
В Apple Pay появится возможность оплачивать любые покупки в рассрочкуВ Apple Pay появится возможность оплачивать любые покупки в рассрочку
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Всем 174 компаниям из санкционного списка СНБО заблокировали активы, - СБУВсем 174 компаниям из санкционного списка СНБО заблокировали активы, - СБУ
Столичные власти категорически против введения в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле, - заместитель КличкоСтоличные власти категорически против введения в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле, - заместитель Кличко
Гвинея получила возможность нарастить экспорт бокситовГвинея получила возможность нарастить экспорт бокситов
Индия рассматривает возможность снижения или отмены импортных пошлин на стальИндия рассматривает возможность снижения или отмены импортных пошлин на сталь
"Сумыоблэнерго" потребует от СБУ опровергнуть информацию о "коррупционной схеме на 80 млн грн""Сумыоблэнерго" потребует от СБУ опровергнуть информацию о "коррупционной схеме на 80 млн грн"
Облэнерго завышают объемы потребления электроэнергии – ЭнергоатомОблэнерго завышают объемы потребления электроэнергии – Энергоатом
Руководство "Сумыоблэнерго" вывело в тень более 80 млн гривен, - СБУРуководство "Сумыоблэнерго" вывело в тень более 80 млн гривен, - СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости