АМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропуска

Комитет начал антимонопольное исследование.

АМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропуска
Фото: apostrophe.ua

Антимонопольный комитет начал исследовать ценообразование на рынках экспресс-тестирования на антиген SARS-CoV-2, что предоставляются на территории пунктов пропуска через государственную границу.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Тестирование является обязательным для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Индии, Великобритании, РоSSии, Португалии.

Комитет объяснил, что получил многочисленные обращения от граждан, недовольных организацией эпидемиологического контроля в рамках пограничного контроля и ценами на услуги. Также в обращениях говорится о процедурах определения клиник или лабораторий, делающих тесты.

"В комитете видят, что указанные требования создают предпосылки для монополизации рынка экспресс-тестирования на каждом отдельном пункте пропуска. Уже сейчас из обращений граждан и сообщений СМИ можно сделать предварительный вывод, что цены на экспресс-тестирование в пунктах пропуска выше, чем в других местах", - говорится в сообщении АМКУ.

Напомним, в конце июня Кабинет Министров обязал иностранцев и лиц без гражданства в возрасте от 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, РоSSии и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, сдавать экспресс-тесты на антиген.

Делать это нужно непосредственно на пункте пропуска. Отказ от тестирования означает отказ во въезде в Украину.

С 5 августа ужесточаются правила пересечения границы и самоизоляции, и такие тесты могут требовать даже от невакцинированных украинцев.

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