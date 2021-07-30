Нацбанк прогнозирует, что тарифы на электроэнергию для населения будут расти несколько лет подряд

Первый просмотр ожидается в сентябре.

Нацбанк прогнозирует, что тарифы на электроэнергию для населения будут расти несколько лет подряд

Национальный банк прогнозирует, что повышение цен на электроэнергию, которое ожидается уже несколько месяцев, будет не последним.

Об этом говорится в свежем инфляционным отчете НБУ.

"Ожидается, что в третьем квартале 2021 года вырастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления. Такое повышение придаст 0.3 п.п. взноса к индексу потребительских цен. В 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию также будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции за приведение их к экономически обоснованному уровню", - говорится в прогнозе.

Цены на газ в 2021 году не будут увеличиваться, так как они зафиксированы в годовом тарифе, но вырастут тарифы на отопление и горячую воду.

Также будут дорожать другие жилищно-коммунальные услуги в связи с увеличением заработных плат работников и других производственных затрат.

Напомним, что до 2021 года тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт.

С 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт.

На первый квартал 2021 года правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которому цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (кроме суточного зонного учета). Позже ее действие продлили на апрель, затем - на май, июнь, июль, август.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк назвал неизбежным подорожание электроэнергии для населения.

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