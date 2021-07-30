Япония нарастила производство алюминия на 25%

Согласно статистическим данным Японской алюминиевой ассоциации (JAA) японское производство алюминия составило в июне 168 тыс. т, увеличившись на 25,2% относительно июня 2020 г. Отгрузки алюминия потребителям составили в июне 170,2 тыс. т (+27,6% год к году).



По итогам первой половины года, японское производство алюминиевой продукции выросло на 10,5% в годовом сравнении, до 938,8 тыс. т.



Поставки алюминия увеличились на 11,2%, до 947 тыс. т.



