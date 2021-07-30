Япония нарастила производство алюминия на 25%

Япония нарастила производство алюминия на 25%

Согласно статистическим данным Японской алюминиевой ассоциации (JAA) японское производство алюминия составило в июне 168 тыс. т, увеличившись на 25,2% относительно июня 2020 г. Отгрузки алюминия потребителям составили в июне 170,2 тыс. т (+27,6% год к году).

По итогам первой половины года, японское производство алюминиевой продукции выросло на 10,5% в годовом сравнении, до 938,8 тыс. т.

Поставки алюминия увеличились на 11,2%, до 947 тыс. т.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки гражданФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки граждан
Украина тестирует первую промышленную систему накопления энергииУкраина тестирует первую промышленную систему накопления энергии
Хрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый законХрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый закон
Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производстваМеталлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства
Ахметов купил на аукционе бывший завод ИСД в КаменскомАхметов купил на аукционе бывший завод ИСД в Каменском
Блок рекламы


Похожие новости
В июне Япония увеличила экспорт сталиВ июне Япония увеличила экспорт стали
First Quantum Minerals нарастила выпуск меди на 18%First Quantum Minerals нарастила выпуск меди на 18%
Мировое производство металлургического глинозема упало на 4,3%Мировое производство металлургического глинозема упало на 4,3%
В мире увеличилось производство глиноземаВ мире увеличилось производство глинозема
Иран увеличил производство прокатаИран увеличил производство проката
Иран увеличил производство медного концентратаИран увеличил производство медного концентрата
Украина нарастила свой госдолг еще на 1 млрд долл.Украина нарастила свой госдолг еще на 1 млрд долл.
Украина нарастила запасы каменного угляУкраина нарастила запасы каменного угля
Украина нарастила почти вдвое экспорт продуктов нефтепереработкиУкраина нарастила почти вдвое экспорт продуктов нефтепереработки
Энергоатом нарастил производство электроэнергииЭнергоатом нарастил производство электроэнергии
Последние новости
Подгружаем последние новости