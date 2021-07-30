Мощность ВИЭ в Украине за 6 месяцев выросла на 8,3%

Мощность ВИЭ в Украине за 6 месяцев выросла на 8,3%

В январе-июне 2021 года в Украине было дополнительно введено 709 МВт новых электроустановок на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), что позволило в целом нарастить общую мощность ВИЭ-генерации в стране до 9225 МВт, передает Green Deal.

Согласно сообщению Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности), в частности, в январе-июне были дополнительно построены ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 278,4 МВт, солнечные электростанции (СЭС) - 257,4 МВт, СЭС частных домохозяйств - 156 МВт, электростанции на биомассе - 10,4 МВт, электростанции на биогазе - 6 МВт, объекты малой гидроэнергетики (ГЭС) - 1,6 МВт.

"В установление 709 МВт мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики инвестировано около EUR 530 млн", – подчеркнули в Госэнергоэффективности.

Из общей мощности 9225 МВт украинских ВИЭ, доля СЭС составляет 6351 МВт, ВИЭ - 1593 МВт, СЭС домохозяйств - 933 МВт, электростанций на твердом биотопливе - 119 МВт, малых ГЭС - 118 МВт и биогазовых установок – 111 МВт.

Наибольшая мощность ВИЭ в Украине была введена в эксплуатацию в 2019 году – 4669 МВт. В 2020 году – 1574 МВт, в 2018-м – 848 МВт, в 2017-м – 291 МВт, в 2016-м – 136 МВт, в 2015-м – 32 МВт.

МинПром по материалам green deal

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