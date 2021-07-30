За полгода Укрнафта заработала чистую прибыль в размере 1,584 млрд грн

За полгода Укрнафта заработала чистую прибыль в размере 1,584 млрд грн

Январь-июнь 2021 года крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта", закончила с чистой прибылью в размере 1,584 млрд гривен против убытка 2,595 млрд гривен за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, передают Українські Новини.

При этом в 1-м полугодии 2021 года "Укрнафта" увеличила чистый доход на 50,8%, или на 5,068 млрд гривен, до 15,041 млрд гривен по сравнению с 1-м полугодием 2020 года.

Также за указанный период валовая прибыль компании выросла в 3,3 раза, или на 4,607 млрд гривен, до 6,571 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, "Укрнафта" направила 5,8 млрд гривен на выплату дивидендов.

Также председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко хочет устранить Коломойского от управления "Укрнафтой" в ближайшее время.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

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