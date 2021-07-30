Copper Mountain Mining произвела близкий к рекордному показателю объем меди

Copper Mountain Mining произвела близкий к рекордному показателю объем меди

Горнопромышленная компания Copper Mountain Mining сообщила, что ее рудник Copper Mountain, расположенный в канадской провинции Британская Колумбия, произвел во втором квартале 2021 г. 25,5 млн фунтов меди, что на 41% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г. (18,1 млн фунтов), и близко к рекордному показателю для рудника.

Позитивные квартальные результаты компания связывает с высоким качеством руды на третьей очереди проекта. Также компания произвела 7627 унций золота и 147,973 тыс. унций серебра.

Выручка Copper Mountain во втором квартале составила $142,1 млн – от продажи 21,7 млн фунтов меди, 6545 унций золота и 121,291 тыс. унций серебра. Валовая прибыль по результатам второго квартала составила $85,8 млн, а чистая - $38,7 млн ($0,12 на акцию), а с учетом коррекции - $32,2 млн. Во втором квартале 2020 г. чистый убыток компании составил $1,5 млн.

На 2021 г. компания увеличила производственный ориентир до 90-100 млн фунтов меди.

В настоящее время Copper Mountain производит приблизительно 100 млн фунтов медного эквивалента в год и надеется на рост среднегодового показателя выработки приблизительно до 140 млн фунтов медного эквивалента.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки гражданФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки граждан
Украина тестирует первую промышленную систему накопления энергииУкраина тестирует первую промышленную систему накопления энергии
Цены на пшеницу изменятся в УкраинеЦены на пшеницу изменятся в Украине
Хрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый законХрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый закон
Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производстваМеталлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства
Блок рекламы


Похожие новости
First Quantum Minerals нарастила выпуск меди на 18%First Quantum Minerals нарастила выпуск меди на 18%
Австралийская Jervois Mining купила за 160 млн долл. финского производителя кобальтаАвстралийская Jervois Mining купила за 160 млн долл. финского производителя кобальта
В Ботсване после длительного перерыва возобновилась добыча медиВ Ботсване после длительного перерыва возобновилась добыча меди
Объем торгов по акциям Moderna вырос в 17 раз перед включением в S&P 500Объем торгов по акциям Moderna вырос в 17 раз перед включением в S&P 500
Порты Украины сократили объемы перевозок металлопродукции на 84%Порты Украины сократили объемы перевозок металлопродукции на 84%
Kamoa Copper отгрузила на экспорт первую партию медного концентратаKamoa Copper отгрузила на экспорт первую партию медного концентрата
Jiangxi Copper инвестирует 2 млрд долл в расширение производства медной продукцииJiangxi Copper инвестирует 2 млрд долл в расширение производства медной продукции
Топ-5 стран по объему майнинга биткоина. Китайские майнеры переезжают в КазахстанТоп-5 стран по объему майнинга биткоина. Китайские майнеры переезжают в Казахстан
Объем торгов криптовалюты в июне упал на 40% после обвала биткоинаОбъем торгов криптовалюты в июне упал на 40% после обвала биткоина
В июне объемы торгов криптовалютой упали на 56%В июне объемы торгов криптовалютой упали на 56%
Последние новости
Подгружаем последние новости