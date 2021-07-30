Copper Mountain Mining произвела близкий к рекордному показателю объем меди

Горнопромышленная компания Copper Mountain Mining сообщила, что ее рудник Copper Mountain, расположенный в канадской провинции Британская Колумбия, произвел во втором квартале 2021 г. 25,5 млн фунтов меди, что на 41% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г. (18,1 млн фунтов), и близко к рекордному показателю для рудника.



Позитивные квартальные результаты компания связывает с высоким качеством руды на третьей очереди проекта. Также компания произвела 7627 унций золота и 147,973 тыс. унций серебра.



Выручка Copper Mountain во втором квартале составила $142,1 млн – от продажи 21,7 млн фунтов меди, 6545 унций золота и 121,291 тыс. унций серебра. Валовая прибыль по результатам второго квартала составила $85,8 млн, а чистая - $38,7 млн ($0,12 на акцию), а с учетом коррекции - $32,2 млн. Во втором квартале 2020 г. чистый убыток компании составил $1,5 млн.



На 2021 г. компания увеличила производственный ориентир до 90-100 млн фунтов меди.



В настоящее время Copper Mountain производит приблизительно 100 млн фунтов медного эквивалента в год и надеется на рост среднегодового показателя выработки приблизительно до 140 млн фунтов медного эквивалента.



