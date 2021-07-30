В 2021 году ВВП Украины вырастет на 3,8% – НБУ

В 2021 году ВВП Украины вырастет на 3,8% – НБУ

По прогнозам Национального банка, в 2021 году ВВП Украины вырастет на 3,8%, основным драйвером чего будет повышение внутреннего и внешнего спроса.

Как передает Укринформ, об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за июль 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.

"Экономика будет восстанавливаться благодаря увеличению как внутреннего, так и внешнего спроса. В 2021 году ВВП Украины вырастет на 3,8%. Основным драйвером будет частное потребление, которое повысится на 8%. Этот фактор в сочетании с благоприятными условиями внешней торговли компенсируют потери экономики вследствие усиления карантина зимой и весной и действие других временных факторов", - говорится в сообщении.

В Нацбанке считают, что распространение вакцинации позволит быстрее восстановиться наиболее пострадавшим от карантина секторам услуг пассажирских перевозок. Экономическая активность также оживится в результате высокого внешнего спроса. Благоприятные условия торговли позволят улучшить финансовое состояние экспортеров и восстановить инвестиционную активность.

Нацбанк ожидает, что в 2022-2023 годах ВВП Украины будет расти на 4% ежегодно. Кроме высокого частного потребления, этому будут способствовать значительный спрос на товары украинского экспорта, а также оживление инвестиционной деятельности предприятий благодаря лучшим финансовым результатам и активизации кредитования.

Как сообщал Укринформ, по расчетам Минэкономики, во ІІ квартале 2021 года рост ВВП ожидается на уровне 6%, что позволит в I полугодии выйти на рост ВВП на 1,9%, а по итогам 2021 года - на 4,1%.

МинПром по материалам Укринформ

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