Нацбанк аннулировал лицензию «Триолан.Мани»

Национальный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании «Триолан.Мани» на перевод средств в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк аннулировал лицензию «Триолан.Мани»
Фото: mind.ua

Что стало причиной

Основанием для лишения лицензии стало непредоставление на запросы Нацбанка письменных объяснений, необходимых для мониторинга в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансирования терроризма, объяснили в НБУ.

Предыстория

Как пишет Finbalance, на данном этапе «Триолан.Мани» оспаривает в судах наложенный на нее в 2019 году штраф в 3,7 млрд грн ГФС.

Согласно судебным материалам, «Триолан.Мани» проводила денежные переводы в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без регистратора расчетных операций (РРО). В период 2016—2019 годов объем подобных операций составил 738 млн грн.

Последнее судебное решение в данном споре было принято 14 июля 2021 года: Верховный суд частично удовлетворил требование «Триолан.Мани» и вернул дело на рассмотрение суду первой инстанции.

Также, в июне текущего года хозсуд Киева открыл производство о банкротстве «Триолан.Мани».

В госреестре юрлиц учредителями «Триолан.Мани» указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. Эта компания связана с телекоммуникационным провайдером Triolan.

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