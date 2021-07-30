Главные события на фондовых биржах 29 июля: Почему для рынка США «плохо» — это «хорошо»

Вчера фондовые рынки США выросли. Индекс широкого рынка S&P500 покорил новые максимумы: прибавил 0,42% и закрыл день на отметке 4419 пунктов.

Лидеры и аутсайдеры

По итогам 29 июля среди крупнейших компаний США больше всего выросли акции Tesla — на 4,6%, и Bank of America — на 1,4%.

Аутсайдерами стали акции PayPal Holdings (минус 6,2%) и Facebook (минус 4%).

Экономику съедает инфляция

В четверг вышли неожиданно слабые данные по ВВП США за второй квартал. В годовом исчислении экономика США выросла лишь на 6,5%, в то время как эксперты ожидали рост на 8,5%. Зато дефлятор ВВП оказался выше ожиданий, составив во втором квартале 6,1% в годовом исчислении против ожиданий на уровне 5,4%. А это означает, что фактически инфляция «съела» часть роста экономики США .

Также вчера вышли негативные недельные данные по числу американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на предыдущей неделе: 394 тысячи человек против ожиданий на уровне 386 тысяч заявок.

В Европе также вышли предварительные данные по инфляции в этом месяце. В июле потребительская инфляция в Германии ускорилась до 3,8% в годовом выражении против 2,3% месяцем ранее и против ожиданий экспертов на отметке 3,3% в годовом выражении.