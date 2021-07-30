Главные события на фондовых биржах 29 июля: Почему для рынка США «плохо» — это «хорошо»

Вчера фондовые рынки США выросли. Индекс широкого рынка S&P500 покорил новые максимумы: прибавил 0,42% и закрыл день на отметке 4419 пунктов.

Главные события на фондовых биржах 29 июля: Почему для рынка США «плохо» — это «хорошо»

Лидеры и аутсайдеры

По итогам 29 июля среди крупнейших компаний США больше всего выросли акции Tesla — на 4,6%, и Bank of America — на 1,4%.

Аутсайдерами стали акции PayPal Holdings (минус 6,2%) и Facebook (минус 4%).

Экономику съедает инфляция

В четверг вышли неожиданно слабые данные по ВВП США за второй квартал. В годовом исчислении экономика США выросла лишь на 6,5%, в то время как эксперты ожидали рост на 8,5%. Зато дефлятор ВВП оказался выше ожиданий, составив во втором квартале 6,1% в годовом исчислении против ожиданий на уровне 5,4%. А это означает, что фактически инфляция «съела» часть роста экономики США.

Также вчера вышли негативные недельные данные по числу американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на предыдущей неделе: 394 тысячи человек против ожиданий на уровне 386 тысяч заявок.

В Европе также вышли предварительные данные по инфляции в этом месяце. В июле потребительская инфляция в Германии ускорилась до 3,8% в годовом выражении против 2,3% месяцем ранее и против ожиданий экспертов на отметке 3,3% в годовом выражении.

Но американский и европейские рынки вчера де-факто проигнорировали плохие данные по экономике. О том почему так случилось, можно только догадываться. Но одним из главных факторов является то, что плохие данные по экономике впоследствии позволят ФРС найти в этом повод, чтобы и далее игнорировать рост инфляции. А финансовые рынки, в особенности рынок США, который уже стоит на треть дороже, чем стоил до пандемии, сегодня более всего зависит от монетарной политики ФРС и от продолжающегося «денежного дождя». А потому сыграла логика — чем хуже, тем лучше. Потому что при негативном сценарии денег будет больше.

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