Продажи сверхдорогой недвижимости в мире удвоились за год. Лидирует Нью-Йорк

С начала года 785 объектов недвижимости ценой, превышающей $10 млн каждый, были проданы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге, Лондоне, Сиднее, Сингапуре и Дубае. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование Knight Frank.

Продажи сверхдорогой недвижимости в мире удвоились за год. Лидирует Нью-Йорк
Фото: ukrinform.ua

Это более чем вдвое превышает количество дорогих квартир и домов, проданных в этих городах за тот же период 2020 года, и на 52% больше показателя 2019-го.

Сколько потрачено

В общей сложности за первые шесть месяцев года богатые покупатели потратили на сверхдорогую недвижимость $13,8 млрд.

«Мы ожидаем, что суперпродажи в прайм-сегменте в 2021 году завершатся на высоком уровне», — отметил глава отдела исследований Knight Frank Лиам Бейли.

Самый большой рост покупок дорогого жилья зафиксирован в Нью-Йорке, где за полгода было приобретено 202 объекта такой недвижимости.

На днях на продажу в городе был выставлен пентхаус в небоскребе на 432 Park Avenue стоимостью $169 млн. И покупатель на квартиру площадью 767 кв. м за такую цену, скорее всего, найдется: по данным исследования Corcoran Group, на которое ссылается Forbes, в этом году на Манхэттене уже продано 220 пентхаусов.

Совместный отчет фирмы по оценке недвижимости Miller Samuel и брокерской компании Douglas Elliman говорит о том, что средняя цена на квартиры на Манхэттене во втором квартале этого года достигла рекордных $999.

Города- лидеры

За Нью-Йорком в списке городов с самым высоким ростом продаж элитного жилья следует Лос-Анджелес, где за полгода было зарегистрировано в три раза больше сделок стоимостью выше $10 млн, чем годом ранее.

Глава отдела первичных продаж Knight Frank Пэдди Дринг объяснил рост интереса к дорогой недвижимости в городе «преимуществами образа жизни, такими как пляжи и зеленые насаждения».

В Сингапуре за полгода было продано 119 объектов дорогой жилой недвижимости, в Гонконге — 111, в Лондоне — 106, в Сиднее — 54, в Дубае — 22.

Бум на рынке

Forbes объясняет бум на рынке дорогой недвижимости не только потребностью богатых людей в соответствующем образе жизни.

Состояние 2755 миллиардеров, входящих в список Forbes, выросло с $8 трлн в 2020 году до $13,1 трлн сейчас. Под угрозой инфляции богатые люди отчаянно ищут, куда бы вложить свои деньги, отмечает Forbes.

Половина инвесторов, опрошенных финансовым холдингом UBS во втором квартале, полагают, что инфляция в ближайшие 12 месяцев ускорится. И треть из них планирует в этой связи больше инвестировать в недвижимость.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки гражданФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки граждан
Украина тестирует первую промышленную систему накопления энергииУкраина тестирует первую промышленную систему накопления энергии
Цены на пшеницу изменятся в УкраинеЦены на пшеницу изменятся в Украине
Хрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый законХрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый закон
Малайзия продлит еще на пять лет пошлины на прокат из Вьетнама и КитаяМалайзия продлит еще на пять лет пошлины на прокат из Вьетнама и Китая
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР арестовывало 45 объектов недвижимости Федерации профсоюзов, что собирались незаконно продатьГБР арестовывало 45 объектов недвижимости Федерации профсоюзов, что собирались незаконно продать
Выручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и SurfaceВыручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и Surface
В мире увеличилось производство глиноземаВ мире увеличилось производство глинозема
В мире растет спрос на никельВ мире растет спрос на никель
В мире растет спрос на алюминийВ мире растет спрос на алюминий
Ватикан впервые рассказал, сколькими домами в мире владеетВатикан впервые рассказал, сколькими домами в мире владеет
Банки продолжают закрывать отделения. Лидирует ПриватбанкБанки продолжают закрывать отделения. Лидирует Приватбанк
Акции Virgin Galactic подскочили на 22% на премаркете в Нью-ЙоркеАкции Virgin Galactic подскочили на 22% на премаркете в Нью-Йорке
В Румынии будут строить мини-метзавод с самыми низкими выбросами углерода в миреВ Румынии будут строить мини-метзавод с самыми низкими выбросами углерода в мире
С 1 июля уже зарегистрированы 322 сделки купли-продажи земли — ШмыгальС 1 июля уже зарегистрированы 322 сделки купли-продажи земли — Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости