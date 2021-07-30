Продажи сверхдорогой недвижимости в мире удвоились за год. Лидирует Нью-Йорк

Самый большой рост покупок дорогого жилья зафиксирован в Нью-Йорке, где за полгода было приобретено 202 объекта такой недвижимости.

На днях на продажу в городе был выставлен пентхаус в небоскребе на 432 Park Avenue стоимостью $169 млн. И покупатель на квартиру площадью 767 кв. м за такую цену, скорее всего, найдется: по данным исследования Corcoran Group, на которое ссылается Forbes, в этом году на Манхэттене уже продано 220 пентхаусов.

Совместный отчет фирмы по оценке недвижимости Miller Samuel и брокерской компании Douglas Elliman говорит о том, что средняя цена на квартиры на Манхэттене во втором квартале этого года достигла рекордных $999.