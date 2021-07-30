Продажи сверхдорогой недвижимости в мире удвоились за год. Лидирует Нью-Йорк
С начала года 785 объектов недвижимости ценой, превышающей $10 млн каждый, были проданы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге, Лондоне, Сиднее, Сингапуре и Дубае. Об этом
Это более чем вдвое превышает количество дорогих квартир и домов, проданных в этих городах за тот же период 2020 года, и на 52% больше показателя 2019-го.
Сколько потрачено
В общей сложности за первые шесть месяцев года богатые покупатели потратили на сверхдорогую недвижимость $13,8 млрд.
«Мы ожидаем, что суперпродажи в прайм-сегменте в 2021 году завершатся на высоком уровне», — отметил глава отдела исследований Knight Frank Лиам Бейли.
Самый большой рост покупок дорогого жилья зафиксирован в Нью-Йорке, где за полгода было приобретено 202 объекта такой недвижимости.
На днях на продажу в городе был выставлен пентхаус в небоскребе на 432 Park Avenue стоимостью $169 млн. И покупатель на квартиру площадью 767 кв. м за такую цену, скорее всего, найдется: по данным исследования Corcoran Group, на которое ссылается Forbes, в этом году на Манхэттене уже продано 220 пентхаусов.
Совместный отчет фирмы по оценке недвижимости Miller Samuel и брокерской компании Douglas Elliman говорит о том, что средняя цена на квартиры на Манхэттене во втором квартале этого года достигла рекордных $999.
Города- лидеры
За Нью-Йорком в списке городов с самым высоким ростом продаж элитного жилья следует Лос-Анджелес, где за полгода было зарегистрировано в три раза больше сделок стоимостью выше $10 млн, чем годом ранее.
Глава отдела первичных продаж Knight Frank Пэдди Дринг объяснил рост интереса к дорогой недвижимости в городе «преимуществами образа жизни, такими как пляжи и зеленые насаждения».
В Сингапуре за полгода было продано 119 объектов дорогой жилой недвижимости, в Гонконге — 111, в Лондоне — 106, в Сиднее — 54, в Дубае — 22.
Бум на рынке
Forbes объясняет бум на рынке дорогой недвижимости не только потребностью богатых людей в соответствующем образе жизни.
Состояние 2755 миллиардеров, входящих в список Forbes, выросло с $8 трлн в 2020 году до $13,1 трлн сейчас. Под угрозой инфляции богатые люди отчаянно ищут, куда бы вложить свои деньги, отмечает Forbes.
Половина инвесторов, опрошенных финансовым холдингом UBS во втором квартале, полагают, что инфляция в ближайшие 12 месяцев ускорится. И треть из них планирует в этой связи больше инвестировать в недвижимость.