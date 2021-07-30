Глава МВФ: биткоин — не деньги

Биткоин нельзя классифицировать как деньги. Об этом заявила директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Об этом пишет РБК.

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Что говорит глава МВФ

По словам Георгиевой, главная криптовалюта в будущем может стать платежным средством, но сейчас монета далека от этого. Использование биткоина в качестве средства платежа в Сальвадоре затруднит сбор налогов и формирование цен на товары и услуги, считает глава МВФ .

Также Георгиева выразила мнение, что национальные валюты центральных банков (CBDC) станут самой безопасной формой оплаты.

МФВ должен предоставить странам платформу, которая обеспечит функциональную совместимость многих CBDC в будущем, считает Георгиева.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что В Международном валютном фонде указали на угрозы, которые несет принятие децентрализованных криптовалют, таких как биткоин, в качестве национальной валюты.

Представители фонда указали на то, что страны, в которых криптовалюты имеют статус национальной валюты или законного платежного средства, могут получить внутренние нестабильные цены, а также невозможность бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

26 июня в Парагвае анонсировали законопроект о легализации биткоина.

В начале июня парламент Сальвадора проголосовал за признание биткоина платежным средством. Биткоин станет платежным средством наравне с долларом, а все предприятия обязаны принимать криптовалюту для оплаты товаров или услуг.