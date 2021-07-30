Акции Robinhood рухнули на первых торгах

29 июля акции онлайн-брокера Robinhood упали на первых торгах на 11,58%, до $33,6. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ. На минимуме они опускались до $33,35, что на 12,24% меньше цены размещения. Об этом пишет РБК.

Акции Robinhood рухнули на первых торгах
Фото: investory.news

Торги на бирже

Акции компании начали торговаться на фондовой бирже NASDAQ под символом HOOD. В ходе IPO компанию оценили в $31,8 млрд. Размещение прошло по цене $38 за бумагу, то есть по нижней границе объявленного ценового диапазона $38-$42 за акцию.

Инвесторам было продано 55 млн обыкновенных акций класса А, в том числе 52,375 млн продала сама компания, а 2,625 млн — ее нынешние акционеры.

Кроме того, у андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,5 млн акций по цене размещения. Ведущими андеррайтерами размещения выступили Goldman Sachs, Citigroup и J.P. Morgan.

Ранее компания сообщала, что планирует продать до 35% (18,3 млн) своих акций собственным пользователям через приложение.

Чтобы привлечь частных трейдеров к инвестированию в публичные компании, в том числе в свои акции, Robinhood решил отказаться от традиционной презентации перед IPO для инвесторов в закрытом формате. Вместо этого онлайн-платформа провела роуд-шоу, которое транслировалось в прямом эфире для всех желающих.

Напомним

Брокерская платформа Robinhood предоставляет финансовые услуги, в том числе торги акциями и биржевыми фондами без комиссии через мобильное приложение.

Компания была основана в 2013 году Владом Теневым и Байджу Бхаттом, которые после IPO попали в списки миллиардеров от Forbes и Bloomberg. Приложение для инвестиций без комиссии компания запустила в 2015 году.

На начало апреля у приложения было 31 млн пользователей, из которых около 18 млн внесли средства на свои финансовые счета. В первом квартале 2021 года выручка онлайн-платформы выросла до $522 млн, на 309% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

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