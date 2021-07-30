Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов

Государственная фискальная служба уличила экс-руководителя банка в растрате почти полмиллиарда гривен — он объявлен в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба ГФС в фейсбуке.

Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов
Фото: biz.nv.ua

Что известно

Следователи ГСУ Ф Г Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачили должностных лиц банка, которые по предварительному сговору в течение 2014 года растратили 476,7 млн грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования.

Впоследствии часть средств — 174,5 млн грн — была легализована, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

Название банка не разглашается.

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего руководителя одного из коммерческих банков, подозреваемого в растрате средств учреждения и их легализации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Экс-банкир объявлен в международный розыск.

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