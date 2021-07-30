Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов
Государственная фискальная служба уличила экс-руководителя банка в растрате почти полмиллиарда гривен — он объявлен в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба ГФС в фейсбуке.
Что известно
Следователи ГСУ
Впоследствии часть средств — 174,5 млн грн — была легализована, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.
Название банка не разглашается.
Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего руководителя одного из коммерческих банков, подозреваемого в растрате средств учреждения и их легализации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Экс-банкир объявлен в международный розыск.