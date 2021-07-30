Доллар опять дешевеет: что происходит с рынком

Торги в четверг прошли на удивление очень спокойно.

Доллар опять дешевеет: что происходит с рынком
Фото: liga.net

Несмотря на вчерашний разогрев курса и активизацию покупателей — сегодня они уже не имели особого желания скупать валюту по любому курсу.

Спрос и предложение почти все время лишь незначительно отличались друг от друга и противостояние курсовых интересов крупных игроков закончилось, в конечном итоге, некоторым снижением котировок к концу сессии до уровня 26,86/26,88 гривен за доллар.

НБУ на рынок не выходил, а попытки спекулянтов раскачать курс нарывались на быструю реакцию покупателей и продавцов по закрытию недостающей валюты или покупке излишка предложения. Чувствовалось, что клиенты в основном закрывали свои хозяйственные операции по концу месяца и им было не до валютных игр «на повышение» или «на понижение».

Ход торгов:

С утренних 26,90/26,92 к 11 часам курс еще находился с небольшими отклонениями в тех же пределах, но к 12:00 уже стало окончательно понятно, что предложение несколько превышает спрос и сыграть «на повышение» продавцам не удастся.

К полудню доллар просел до 26,885/26,90 гривен, а к обеду — до 26,865/26,885.

После обеда котировки уже находились в этих же пределах «плюс-минус» 1 копейка и к концу сессии они окончательно остановились на уровне 26,86/26,88 гривен за доллар.

Главные события 29 июля на валютном рынке:

1) Доллар за день подешевел на 4 копейки — с 26,90/26,92 до 26,86/26,88 гривен.

2) Нацбанк на торги не выходил.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8965 гривен, а официальный курс на 30 июля 2021 года установлен на уровне 26,8867 гривен за доллар.

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