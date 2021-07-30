Украинский рынок M&A восстановил темпы роста, но стоимость сделок упала на 38%

После года взлетов и падений в первом полугодии 2021 года украинский рынок M&A восстановил темпы роста по объему сделок — повышение на 77% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Об этом сообщили в KPMG.

Украинский рынок M&A восстановил темпы роста, но стоимость сделок упала на 38%
Фото: stockworld.com.ua

Как изменился рынок

Хотя в первом полугодии 2021 года количество объявленных сделок составила 46, общая стоимость сделок снизилась на 38% до $ 269 млн.

При этом выводы относительно падения стоимости украинского рынка M&A в определенной мере являются спорными учитывая чрезвычайно низкий уровень прозрачности сделок, который стал самым низким с 2013 года.

Стоимость всего 28% сделок была раскрыта. Для сравнения в первом полугодии 2020 года были раскрыты 58%.

Средняя стоимость сделки упала до $ 21 млн, что на 28% ниже уровня, зафиксированного в первом полугодии 2020 ($29 млн).

Тенденция к осторожному принятию инвестиционных решений в ответ на установленные ограничения в 2020 году в связи с пандемией продолжалась в первом полугодии 2021: в этот период не было объявлено ни одного соглашения стоимостью более $100 млн, и акцент сместился в сторону большего количества небольших сделок.

В первом полугодии 2021 года подавляющее большинство украинских M&A сделок происходило с участием отечественных инвесторов: 72% от общего объема сделок (33 сделки).

Одним из существенных факторов уменьшения объемов инвестиций, привлеченных из-за рубежа стала неопределенность отношений Украины с МВФ.

Несмотря на уменьшение доли сделок M&A в Украине с участием иностранных инвестиций, иностранные инвесторы в первом полугодии 2021 оставались достаточно активными, объявив о 13 сделках (за первое полугодие 2020 — 10 сделок) общей стоимостью $165 млн (аналогично стоимости за первое полугодие 2020 года).

Подавляющее большинство таких сделок (8 из 13) были связаны с инновациями и технологиями.

Традиционно на компании из Европы ($43 млн, 5 операций) и Северной Америки ($108 млн, 3 операции) приходился 91% от общей стоимости сделок и 62% от объема сделок в первом полугодии 2021 года.

Крупнейшей сделкой было привлечение группой Creatio инвестиций в размере $68 млн от фонда Volition Capital и соинвестора Horizon Capital.

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