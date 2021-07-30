Предприниматели купили на межбанке валюту без обязательств почти на 30 миллионов. В лидерах евро, доллар и иена

С 20 по 28 июля 2021 года украинские предприниматели подали 532 заявки на покупку валюты на межбанке без валютных обязательств (контрактов). Общая сумма заявок — 29,3 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в ответ на запрос «Минфина».

Предприниматели купили на межбанке валюту без обязательств почти на 30 миллионов. В лидерах евро, доллар и иена

По данным регулятора, пик активности покупателей пришелся на пятницу, 27 июля, когда на 104 заявки купили 5,6 млн евро.

Какие валюты популярны

Наибольшим спросом украинских предпринимателей в этот период пользовалась европейская валюта. С 20 по 28 июля они купили на межбанке:

  • евро — на €15,6 млн;
  • доллар — на эквивалент €12,7 млн;
  • иена — на эквивалент €502,9 тыс.

100 тыс. евро на компанию

20 июля 2021 года НБУ своим постановлением № разрешил юридическим лицам и физлицам-предпринимателям покупать инвалюту без обязательств (валютных контрактов). Суточный лимит на покупку — €100 тыс. на одну компанию.

До сих пор они не имели права на подобные приобретения, это позволялось исключительно субъектам внешнеэкономической деятельности после предоставления банку соответствующих контрактов по ВЭД. Подразделение валютного контроля каждого банка проверяло всю документацию и компанию, после чего покупало на его заявку инвалюту на межбанке.

Теперь юрлица и ФОПы без внешнеэкономических контрактов имеют право делать валютные покупки в рамках €100 тыс./день. Однако не имеют права перечислять доллар, евро и прочие валюты без оснований. Для этого по-прежнему нужно предоставлять контракт. Потому ожидается, что валютные покупки без обязательств будут происходить с целью валютных спекуляций: заработке на курсовой разнице.

Нацбанк сообщил, что в день запуска новой возможности, 20 июля, было заключено немного сделок: по 31 заявке куплен эквивалент €1,5 млн.

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