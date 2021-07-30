Второй старейший банк США предложит криптоуслуги своим богатым клиентам

Один из старейших банков США State Street предложит криптоуслуги состоятельным клиентам своих фондов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Второй старейший банк США предложит криптоуслуги своим богатым клиентам
Фото: bits.media

Банк готов оказать помощь в составлении отчетности и обработке операций с цифровыми активами.

Для этого State Street планирует заключить партнерство с поставщиком программного обеспечения для работы с криптовалютами Lukka Inc.

Напомним

В июне текущего года State Street создал подразделения, которое ориентировано на цифровые валюты центральных банков (CBDC), технологию блокчейн, токенизацию и криптовалюты.

В компании подчеркнули, что ее собственная технологическая платформа GlobalLink будет преобразована в цифровую платформу и начнет поддерживать различные активы. В дальнейшем планируется добавить поддержку криптовалют.

23 июля JPMorgan первым из крупнейших американских инвестиционных банков предоставил клиентам доступ к криптовалютным фондам. Финансовые консультанты JPMorgan с 19 июля имеют возможность предлагать своим клиентам инвестиции в четыре фонда Grayscale (Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust и Ethereum Classic Trust), а также в фонд Osprey Bitcoin Trust.

Ранее «Минфин» писал, что старейший банк в США и крупнейший в мире депозитарный банк Bank of New York Mellon будет хранить и проводить операции с криптовалютой в интересах своих клиентов.

Также Saxo Markets, дочерняя компания Saxo Bank, которая занимается инвестициями в цифровые активы, запустила сервис, позволяющий торговать криптовалютой за фиатные деньги.

Справка

Банк State Street был основан в 1796 году; только один банк из ныне действующих старше него. Под управлением State Street и на депозитах находятся активы на $40 трлн.

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