PayPal запустит собственный криптовалютный кошелек

Платежная компания PayPal анонсировала запуск собственного криптовалютного кошелька, который смогут использовать жители США . Об этом сообщил генеральный директор PayPal Дэн Шульман во время конференции с инвесторами по итогам 2 квартала 2021 года, пишет РБК.

Фото: epravda.com.ua

Что известно

По его словам, разработчики уже завершили работу над кошельком и в ближайшие месяцы он будет интегрирован в суперприложение компании.

Пользователи кошелька смогут пользоваться дополнительным функционалом, а также обмениваться сообщениями.

Предыстория

В июле PayPal увеличила недельный лимит на покупку криптовалюты для некоторых клиентов из США до $100 тыс.

Ранее пользователи могли приобрести цифровые активы на сумму, не превышающую $20 тыс. В мае платежная компания разрешила пользователям выводить свою криптовалюту на сторонние кошельки.